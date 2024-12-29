Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge ve Bursa İl Başkanlığı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şube Başkanı Fikri Özder’i makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyaret sırasında Türk milletinin birlik ve beraberliğinin önemi vurgulanırken, şehit ailelerine ve gazilere olan minnettarlık duyguları dile getirildi. Dünya Türk Birliği'nin bölgedeki faaliyetleri, Türk kültürünü yaşatma ve dayanışmayı artırma çabaları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Cemalettin Açar, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, bizler için kutsal bir emanet. Bugün burada bulunarak onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istedik. Birlik ve dayanışma ruhu, Türk milletinin en önemli gücüdür." dedi.

Dünya Türk Birliği Bursa İl Başkanı Dr. Kazım Receb Mamlagil ise yaptığı konuşmada, Türk milletinin her zaman kahraman şehitleri ve gazilerine sahip çıktığını belirterek, "Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin onurlu mücadelesini desteklemek bizim için bir borçtur. Dünya Türk Birliği olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şube Başkanı Fikri Özder ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk milletinin dayanışma örneği sergilediğini belirtti. "Sizlerin yanımızda olması, bizler için büyük bir moral kaynağı. Türk milletinin ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Ziyarete Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Cemalettin Açar, Başkan Vekili Gazi. İsmail Komar, Başkan Yardımcıları Fatih Düzenli ve Nurullah Parin ile birlikte Bursa İl Başkanı Dr. Kazım Receb Mamlagil ve Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çiftçi katıldılar. Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirilerek iş birliğinin devam ettirilmesi yönünde karar alındı. Dünya Türk Birliği’nin bu anlamlı ziyareti, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren önemli bir adım oldu.