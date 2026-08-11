Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden Demirtaş Spor Kompleksi'nde teknik inceleme gerçekleştirdi. Başkan vekili Biba, kompleksin yılsonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde bulunan Demirtaş Spor Kompleksi'ndeki çalışmalarda sona yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, kompleksteki çalışmaları bizzat denetledi. Teknik inceleme turunda Başkan Vekili Biba'ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurettin Özbağkıran, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtulmuş ve belediye bürokratları eşlik etti.

'GENÇLERİMİZ SPORLA BULUŞACAK'

Demirtaş Spor Kompleksi'nin çocuk ve gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'Toplam 2 bin 650 metrekare inşaat alanına sahip kompleksimizde; spor salonları, güreş, karate ve halter alanları, fitness salonu, sentetik çim saha, soyunma birimleri, otopark ve etkinlik alanları yer alacak. Toplam 108 milyon 770 bin liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz projemizde yüzde 75 seviyesine ulaştık. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'mızın da destek verdiği tesisimizi, inşallah yıl sonuna kadar tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin sporla buluşacağı, sporcularımızın daha iyi imkanlarda yetişeceği bu önemli yatırımın Demirtaş Sakarya Mahallemize, Osmangazi'mize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.

Tesisteki incelemelerinin ardından Başkan Vekili Şahin Biba, yan sahada antrenman yapan amatör futbol kulübü sporcularını ziyaret ederek başarılar diledi. Genç sporcular da Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti.