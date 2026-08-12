TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde yabancı oyuncularımızın katılımıyla devam ediyor.
BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta 2026-2027 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.
Kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerin ikinci etabında yeni transferlerimiz Bryce Jones, Shavar Reynolds Jr, Jamuni Mcneace, Terrell Carter II, Zach Nutall ve Gabe Brown sağlık kontrolünden geçerken; oyuncularımızın kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezon rutin check-up kontrolleri Tre'Shawn Thurman'ın katılımıyla tamamlanacak.