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Kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerin ikinci etabında yeni transferlerimiz Bryce Jones, Shavar Reynolds Jr, Jamuni Mcneace, Terrell Carter II, Zach Nutall ve Gabe Brown sağlık kontrolünden geçerken; oyuncularımızın kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta 2026-2027 sezonu öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor.

TOFAŞ Basketbol Takımımızda yeni sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri kulübümüzün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'nde yabancı oyuncularımızın katılımıyla devam ediyor.

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