Halk sağlığının korunması evde bakım ve mobil sağlık çözümleriyle bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve koruyucu sağlık yaklaşımını yaygınlaştırmayı amaçlayan Bir Adım Sağlık, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde erken teşhis, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve evde bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekiyor.

Kalp-damar hastalıkları, dünyada ölümlerin başlıca nedeni olmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını etkileyen bu hastalıklara karşı korunmanın yolu ise, sağlıklı yaşam alışkanlıklarından ve düzenli kontrollerden geçiyor. Bir Adım Sağlık, Dünya Kalp Günü vesilesiyle toplumun her kesimini kalp sağlığını korumaya davet ediyor.

Her yıl 29 Eylül’de kutlanan Dünya Kalp Günü, kalp-damar hastalıklarına karşı farkındalığı artırmak ve önlenebilir risklere dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 18 milyondan fazla insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Oysa bu ölümlerin büyük bir bölümü, erken teşhis ve yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenebiliyor.

Kalp sağlığının korunmasında erken müdahalenin ve düzenli takiplerin kritik rolüne dikkat çeken Bir Adım Sağlık Genel Müdürü Ayşe Şengel; “Kalp sağlığı ihmale gelmez. Basit ama düzenli alışkanlıklarla riskleri büyük ölçüde azaltmak mümkün. Biz de evde sağlık ve bakım hizmetlerimizle bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olmayı sürdürüyoruz. Kalp sağlığını korumak; yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur.” dedi.

Kalp Sağlığınızı Korumak İçin 5 Basit Adım:

•Her gün en az 30 dakika yürüyün.

•Meyve, sebze ve lifli gıdaları düzenli olarak tüketin.

•Sigara ve alkol kullanımından uzak durun.

•Stresi yönetin, ruhsal sağlığınıza da önem verin.

•Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Bir Adım Sağlık, evde doktor muayenesi, hemşirelik desteği ve kronik hastalık takibi gibi kapsamlı hizmetleriyle kalp sağlığına yönelik bakım süreçlerinde vatandaşlara destek veriyor. Özellikle yaşlı bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için evde sağlık hizmetleri, düzenli kontrolleri kolaylaştırarak hastalıkların erken evrede tespit edilmesine olanak sağlıyor.