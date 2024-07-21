KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (KKTCFBİDER) tarafından “Dünya Fenerbahçeliler Günü” dolayısıyla organize edilen baloya Kıbrıslı Fenerbahçeliler yoğun ilgi gösterdi. Grand Pasha Lefkoşa Otel’de büyük bir coşkuyla gerçekleşen etkinliğe, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş ve eşi Tuğba Erbaş, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, KKTCFBİDER Başkanı Burçin Aliusta, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Fenerbahçe taraftarı katıldı.

“Dünya Fenerbahçeliler Günü” vesilesiyle organize edilen etkinliğin sunuculuğunu ünlü televizyoncu Mesut Yar ve Çilem Dağıstanlı yaptı. Gecede ilk olarak sahne alan Golden Band Cyprus ekibi çaldığı şarkılarla coşkuya ayrı bir renk kattı. Işık ve ateş gösterileriyle görsel bir şölen yaşatılan gecede, DJ Barış Pulat katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Etkinlik kapsamında Fenerbahçe Beko Sponsorlarından Pasha Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu Basketbol Şampiyonluk Madalyası hediye etti. Bu arada coşkulu gecede, Çocuk Onkolojisi üzerine çalışma yapan bir STK’ya da üç ayrı makine bağışı gerçekleştirildi.

Geceye ayrıca KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcı Ali Adalıer , Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, KKTC Vodafone Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC iş Bankası Genel Müdürü Serhan Akşahin, KKTC Alpet CEO’su Coşkun Öztürker, Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Kaan Kaner ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç katıldı.