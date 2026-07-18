Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Dünya Halk Dansları Yarışması, dünyanın dört bir yanından gelen halk oyunları gruplarını ağırladı. Farklı kültürleri sanatın evrensel diliyle bir araya getiren programda sergilenen danslar adeta görsel şölen sundu.

BALIKESİR (İGFA) - Geleneksel dans alanındaki en prestijli uluslararası etkinliklerden biri olan Dünya Halk Dansları Yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlendi. Açılışı, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan yarışmanın Balıkesir ayağı, Yay/Ada Amfi'de gerçekleştirildi. Toplamda 5 kıta, 37 ülkeden 45 grubun katıldığı yarışmanın Balıkesir etabında 20 ülkeden 20 grup yer aldı. Yediden yetmişe vatandaşların ilgiyle izlediği programa; Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, genel sekreter yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDI

Dünyanın dört bir yanından gelen dans topluluklarını aynı sahnede buluşturan yarışmada, geleneksel kıyafetleriyle gösterilerini gerçekleştiren ekipler halk danslarının zengin çeşitliliğini sahneye taşıdı. Azerbaycan'dan Meksika'ya, Çek Cumhuriyeti'nden Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyanın kültürel mirası sahneye taşındı. Rengârenk geleneksel kıyafetleri ve başarılı performanslarıyla göz dolduran ekipler, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu. Kültürlerarası dostluk köprülerinin kurulduğu bu anlamlı organizasyonun Balıkesir etabı coşkulu bir organizasyonla sona erdi.