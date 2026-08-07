DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzalayacağını açıkladı. Aksakal, teklif metninde bazı demokratik eksiklikler gördüklerini ancak terörün sona erdirilmesi amacıyla destek vereceklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Aksakal, devlet politikası olarak sürdürülen süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarına güvendiklerini ifade etti.

Kanun teklifini partisinin yetkili kurullarında ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirten Aksakal, teklifi genel olarak olumlu bulduklarını ve DSP Genel Başkanı ile İstanbul Milletvekili olarak imzalayacağını söyledi.

Aksakal, teklif metninde bazı demokratik eksiklikler ve hukuk devleti ilkeleri açısından riskler gördüklerini belirterek, bu konuları tarihe ve milletin vicdanına not düştüklerini ifade etti.

Genel Başkanımız Sayın Önder AKSAKAL | TBMM'de Basın Açıklamasında Bulundu. pic.twitter.com/gkAr8YFUCg — Demokratik Sol Parti (@DSPGenelMerkez) August 7, 2026

'ONAYIMIZ YASANIN KUSURLARINA DEĞİL, DEVLETİMİZİN TERÖRÜ BİTİRME İRADESİNEDİR'

Aksakal, teklifin desteklenme gerekçesini, 'Bir tek evladımızın dahi burnunun kanamaması, ülkenin prangalarından kurtulması, terörün ebediyen topraklarımızdan ve bölgemizden silinmesi için bu yasa teklifine 'evet' diyeceğiz.' dedi. Verdikleri desteğin herhangi bir siyasi ajandaya değil, Türkiye'nin barış ihtiyacına yönelik olduğunu vurgulayan Aksakal, amaçlarının terörün sona erdirilmesi ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

DSP lideri Aksakal, sürecin ardından öncelikli görevlerinin hukuk devletinin güçlendirilmesi ve demokratik standartların geliştirilmesi olacağını belirterek, 'Terörsüz Türkiye'yi ayrıcalıksız, eşit yurttaşlık temelinde tam demokratik Türkiye ile taçlandırmaya çalışacağız' diye konuştu.