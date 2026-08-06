CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Serdar Yılmaz ile Sinan Hano, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret ederek parti içi değişim, liyakat, halkın beklentileri ve yerel basının rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AĞRI (İGFA) - CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Serdar Yılmaz ile Sinan Hano, Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, geçmişte CHP içerisinde görev aldığını belirterek partinin değişime, liyakate ve halkın beklentilerini esas alan yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Eski bir CHP'li olarak parti içerisindeki yapıyı yakından gözlemlediğini belirten Aydın, sorunun yalnızca göreve getirilen kişiler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Partiye uzun yıllar hizmet etmiş kişilerin ortaya koyduğu emeğin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, bu emeğin halkın beklentilerine ne ölçüde karşılık verdiğinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'Emek elbette değerlidir ama emek, liyakat ve halkın iradesiyle birleşmediği sürece tek başına yeterli değildir' diyen Yılmaz ise, CHP'nin ihtiyacının geçmişi kutsamak değil, geleceği inşa etmek olduğunu söyledi. Yılmaz, parti içi eleştirinin ayrıştırmak için değil, daha güçlü bir CHP için yapılması gerektiğini vurguladı.

AĞRI SİYASETİ VE BASININ ROLÜ KONUŞULDU

Görüşmede siyasi partilerin toplumun farklı kesimleriyle daha güçlü iletişim kurmasının önemine dikkat çekilirken, yerel basının halkın taleplerini ve kentte yaşanan sorunları kamuoyuna aktaran önemli bir unsur olduğu ifade edildi.

CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Serdar Yılmaz ile Sinan Hano, misafirperverliği dolayısıyla Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'a teşekkür etti.