CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - CHP, İzmir'in Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında disiplin süreci başlattı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlkay Çiçek'in tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sarı, açıklamasında, kararın CHP'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve disiplin ilkeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını belirtti. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, partimizin tüzüğü ve disiplin ilkelerimiz çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, dün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin yetkili disiplin kurullarının, süreç sonunda dosyaya ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor.