MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, idari ve yasal düzenlemelerin toplumsal barışı güçlendireceğini belirterek, Birleşik Krallık ve Kolombiya'daki barış süreçlerini örnek gösterdi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin milletin vicdanı, aklı ve irfanıyla yürütüldüğünü belirten Yıldız, yapılacak idari ve yasal düzenlemelerin kardeşlik, birlik ve bütünleşme temelinde kalıcı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

MHP'li Yıldız, paylaşımında geçiş dönemi düzenlemelerinin uzun yıllar süren silahlı çatışmaların ardından toplumsal barışı tesis etmek amacıyla uygulanan mekanizmalar olduğunu belirterek, bu süreçlerde suçun kabulü, mağdur haklarının gözetilmesi, tazminat mekanizmaları ve sınırlı serbest bırakma gibi uygulamaların yer aldığını kaydetti. Bu mekanizmaların hem suçun sorumluluğunun üstlenilmesini hem de toplumsal hafızanın onarılmasını amaçladığını ifade eden Yıldız, dünyadan iki önemli örneğe dikkat çekti.

İlk örnek olarak Birleşik Krallık'ta 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması sonrasında yürütülen süreci hatırlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, IRA'nın silah bırakmasının ardından yaklaşık 400 mahkûmun Northern Ireland Act 1998 kapsamında erken tahliye edildiğini ve bu düzenlemelerin toplumsal barışı destekleyen bir dönüşümün parçası olarak hayata geçirildiğini belirtti. İkinci örnek olarak ise Kolombiya ile FARC arasında 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını gösteren Yıldız, silah bırakan örgüt mensuplarından suçunu itiraf edenler için hapis cezası yerine çoğunlukla 5 ila 8 yıl denetimli serbestlik uygulandığını, daha ağır suçlar bakımından ise sınırlı hapis cezalarının öngörüldüğünü ifade etti.

'Terörsüz Türkiye' süreci,Milletin vicdanıyla, aklıyla ve irfanıyla yürümektedir.

Yapılacak idari ve yasal düzenlemeler kalıcı sonuç üreterek; kardeşlik, birlik ve bütünleşme temellinde, 'Türkiye Modeli'nin en kıymetli kazanımı olan iç huzur, sağlam zeminler üzerinde: — Feti Yıldız (@YildizFeti) August 7, 2026