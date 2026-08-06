İzmir'de CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevine Gökmen Güneş atandı.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Genç yaşlardan itibaren parti örgütünde aktif görev alan Gökmen Güneş, yeni dönemde örgütlü mücadeleyi büyüteceklerini belirterek, CHP'nin kuruluş değerlerine, Atatürk'ün emanetine ve halkçı siyaset anlayışına bağlı kalacaklarını vurguladı.

Uzun yıllardır parti örgütü içerisinde çeşitli kademelerde görev yapan Güneş'in atanması, ilçe örgütünde ve parti tabanında memnuniyetle karşılandı.

Parti çalışmalarındaki aktif rolü, örgütçü kimliği ve saha deneyimiyle tanınan Gökmen Güneş'in, yeni süreçte Bahçelievler'de örgüt yapısını güçlendirmesi ve vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Göreve başlamasının ardından bir değerlendirmede bulunan Gökmen Güneş, CHP'nin temel ilkelerine bağlılık mesajı verirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e ve CHP'ye bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını ifade ederek, partinin kuruluş felsefesinin değişmeyeceğini dile getirdi. CHP'nin tarihsel misyonuna dikkat çeken Güneş, siyasi çizginin dönemsel gelişmelere göre şekillenmeyeceğini belirterek, örgütlü mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Yeni görevini büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Güneş, Bahçelievler'de vatandaşların sorunlarını yakından takip edeceklerini söyledi. Parti örgütüyle birlikte sahada olacaklarını belirten Güneş, emek, dayanışma ve halkçı belediyecilik anlayışını güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.