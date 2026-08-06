İSTANBUL (İGFA) - CHP'li siyasetçi Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi ve toplumsal açıdan hassas konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devleti ilgilendiren meselelerde temel ölçütün 'tutarlılık' olması gerektiğini belirten Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir konu doğru bulunuyorsa arkasında durulması, yanlış bulunuyorsa da açıkça karşı çıkılması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında popülizm yerine ilkelere vurgu yapan Tekin, 'Devleti ilgilendiren tarihi meselelerde pusula nettir: Tutarlılık' ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Tekin, toplumsal barışın sağlanacağı yerin TBMM olduğunu savundu.

Tekin, CHP'nin bu konudaki yaklaşımının yıllardır aynı olduğunu belirterek, 'Kimin getirdiği değil, milli iradenin çözüm üretmesi önemlidir' değerlendirmesinde bulundu.