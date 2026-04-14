DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Deriner Barajı'nın 2025 yılında 2,56 milyar kilovatsaat elektrik üreterek rekor kırdığını ve milli ekonomiye yaklaşık 7 milyar lira katkı sağladığını açıkladı.

ARTVİN (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Artvin'deki Deriner Barajı'na ilişkin dikkat çeken üretim verilerini paylaştı. Balta, 2025 yılı itibarıyla Deriner Barajı'nın 2,56 milyar kilovatsaat elektrik üreterek kendi rekorunu kırdığını ve bu üretimle milli ekonomiye yaklaşık 7 milyar Türk lirası katkı sağlandığını belirtti.

Açıklamada, Çoruh Nehri üzerinde yer alan projelerden Yusufeli Barajı'nin, mansabında bulunan barajların üretim kapasitesine de önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Yusufeli Barajı'nın devreye alınmasının ardından akış aşağısındaki tesislerde üretim artışı yaşandığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ortalama üretimlere göre Artvin Barajı'nda yüzde 52, Deriner Barajı'nda yüzde 55, Borçka Barajı'nda yüzde 47 ve Muratlı Barajı'nda yüzde 44 artış gerçekleştiğini aktardı. Müdür Balta, söz konusu projelerin Türkiye'nin enerji üretim kapasitesine ve milli ekonomiye önemli katkı sunduğunu ifade etti.