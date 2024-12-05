Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve Lastik.com katkılarıyla düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın dördüncü ve son yarışı, 8 Aralık Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Birbirinden güçlü otomobillerin kapı kapıya mücadeleleri, 8 Aralık Pazar günü 11.00-13.00 saatleri arasındaki antrenman turları ile başlayacak.

Halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek yarışta, sporcular saat 13.30’dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacaklar.

Eşleşmelerde kazananların bir üst tura yükseleceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00’deki ödül töreni ile son bulacak.

Sezon finali öncesinde 400 puana sahip Berfu Tutumlu ilk sırada yer alırken, onu 362 puanla Çağlar Küçükdumlu ve 258 puanla Özge Kılcı Bağ takip ediyorlar.

Harun Karabulut’un 380 puanla lider olduğu TOSFED Drift Kupası’nda ise, Berkay Karabulut 372 puanla ikinci sırada.

İlk kez düzenlenen kupada Abdullah Bostan üçüncü sırada ve puanı 281…