Edirne Keşan'da Demokrat Parti İlçe Başkanı Şaban Balkanlı, 10 Aralık Pazartesi günü toplanacak Asgari Ücret Komisyonu Toplantısı öncesi yazılı açıklama yaptı. Balkanlı, asgari ücret konusunda her kesimin fedakarlık yapması gerektiğini belirterek, "Yıllık Yeniden Değerleme Oranı ne ise, asgari ücrette o oranda zam görmeli" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Demokrat Parti Keşan İlçe Başkanı Şaban Balkanlı asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı

Balkanlı açıklamasında, asgari ücretle yalnızca çalışanın ihtiyaçlarının düşünüldüğünü öne sürerek, "Asgari ücrette yalnızca çalışan düşünülerek belirlendiğini belirterek “Asgari ücret nedir? Asgari ücret yönetmeliğine göre asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan anladığımız kadarıyla, Türkiye’de asgari ücret, işçi ailelerini hesaba katmaksızın yalnızca işçinin ihtiyaçları ve geçimi üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca yönetmeliğe göre Türkiye’de asgari ücret, coğrafi bölge, yaş ve sektör ayrımı olmaksızın ulusal düzeyde tek tip olarak belirlenmektedir. Anayasanın 55.maddesinde ücret; emeğin karşılığı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur ifadesi geçmektedir.” dedi.

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi her yıl işçi-işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla tespit edildiğine vurgu yapan Balkanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda artan enflasyon ve ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle beklenti ve kaygı daha da artmış durumdadır. Dolayısıyla asgari ücret artısıyla eksisiyle taraflar için ateşten bir gömlek gibidir. Her yıl Aralık ayında tespit edilen asgari ücret, çalışan kesim için fazla ümitlenmede de heyecanlanır. İşveren kesimi ise ; Türk ekonomisinin geleceğinin parlak olduğunu, bunun için çalıştıklarını herkesin aynı gemide olduğunu, her kesimin fedakarlık yapması gerektiğini söyler. Öte yandan işçi kesimi istediğini alabilmek için ücret talebini yüksek tutar. Hükümet kanadı ise çalışan kesimin ezdirilmemesi gerektiğini, bununla birlikte ekonominin markı dengelerinin de göz önünde tutulmasının önemli olduğunu beyan eder. Çalışmalar başlar ve pazarlıklar yapılır. Asgari ücretin tespitinde bir yıl beklenti ve kaygı bir arada devam edecektir.”