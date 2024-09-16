Bursa'da döviz kuru yeni haftaya sakin başladı. Dolar kuru yatay bir seyirde ilerlerken, Euro küçük de olsa bir hareketlilik yaşadı. Peki, döviz kuru bugün ne kadar oldu?BURSA (İGFA) - Geçen haftaya göre doların yatay seyrettiğini belirten Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Yüksel Durmuş, “Dolar şu anda 33.5 TL bandında stabil devam ediyor. Faiz kararları genelde dövizi etkiletigi için sabit faiz dolarda dalgalanma yaratmıyor.” dedi.

Durmuş ayrıca Euro'nun 37.2 TL bandında işlem gördüğünü ve az da olsa hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Dolar ve Euro’da kısa vadede önemli bir yükseliş ön görmediğini ifade eden Durmuş, yılbaşından sonra piyasaların daha oturaklı bir hal alacağını tahmin ettiğini söyledi.