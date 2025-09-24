Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025 yılında öğrencilerinin teknoloji ve inovasyon alanındaki başarılarıyla göğsümüzü kabarttı. TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışması Türkiye Birinciliği ve ISIF’25 Uluslararası Buluş Fuarı’nda kazanılan 6 madalya, Dokuz Eylül’ün hem ulusal hem de uluslararası ölçekteki araştırma ve proje gücünü ortaya koydu.İZMİR (İGFA) - Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Roket9 Takımı (BORDO145-ROKET9), 324 takımın yarıştığı TEKNOFEST 2025 Dikey İnişli Roket Yarışmasında Türkiye 1’incisi oldu. Aviyonik, mekanik, pnömatik, kontrol ve yazılım sistemlerini entegre ederek geliştirdikleri yenilikçi roket modeliyle yumuşak ve güvenli inişi başarıyla gerçekleştiren ekip; Makine Mühendisliği’nden Ahmet Kurt, Melih Gürses, Özkan Hancıoğlu, Arda Agat, Adem Çakan, Berke Önlü ve Erdem Ardahan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden Ahmet Fevzi Pazarlıklı ile Bilgisayar Mühendisliği’nden Furkan Türker Yılmaz’dan oluşuyor.

ISIF’25’TE 6 MADALYA

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında gösteriliyor.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF, araştırmacıların ve genç girişimcilerin geliştirdiği yenilikçi projeleri uluslararası platformda buluşturuyor. Bu yıl İstanbul’da düzenlenen etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 17–21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde DEÜ; İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nden 4, Bioİzmir’den 2, Mühendislik Fakültesi’nden 5 ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden 1 proje ile yer aldı. Stantta sergilenen projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, DEÜ araştırmacıları yarışmalarda jüri üyeliği görevleriyle de sürece katkı sundu.

Etkinliğin ilk gününde DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç ve Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan festival alanındaki çalışmaları yerinde takip etti; Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ödül töreninde de hazır bulundu.

TEKNOFEST 2025’in ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan konuşmasında, gençlerin başarılarının ülkenin aydınlık geleceği adına umut kaynağı olduğunu belirtti. Yerli ve millî teknolojilerde elde edilen kazanımların tesadüf olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, gençlerin hayallerinin peşinden kararlılıkla yürümelerinin önemine dikkat çekti.

Festivalin açılış gününde, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sahne alarak açılış konuşmasını yaptı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, hem açılış programına hem de ISIF’25 ödül törenine katıldı.

6 MADALYAYLA ULUSLARARASI GURUR

Uluslararası Buluş Fuarı – ISIF’25 kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda DEÜ toplamda 6 madalya kazanarak yeni bir başarıya daha imza attı. Ödül alan projeler, hem bilimsel yenilikleri hem de toplumsal faydaya katkılarıyla öne çıkarak DEÜ’nün araştırma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi:

Altın Madalya Intraperitoneal Infusion Pump System – Berke Manoğlu, Batu Manoğlu: Kanser tedavisinde ilaçların doğrudan tümör bölgesine etkin biçimde verilmesini sağlayan yenilikçi bir tıbbi pompa sistemi.

Gümüş Madalyalar A Ship Construction That Prevents Environmental Disasters in Collision – Kadri Turgut Gürsel: Deniz taşımacılığında çarpışma anında ortaya çıkabilecek çevresel felaketleri önlemeyi amaçlayan gemi tasarımı.

A Functionalized Biosensor to Detect the 2HG Metabolite Due to IDH Mutation – Aleyna Yıldız Gültekin, Gamze Tunç, Ahmet Okay Çağlayan, Gül Hüray İşlekel: Genetik mutasyonların teşhisinde kullanılabilecek, ileri teknolojiye sahip biyosensör sistemi.

Bronz Madalyalar Nanoparticle Catalyzed Hydrogen Gas Production Using Marine Wastes – Levent Çavaş, Sema Doğmaz: Deniz atıklarından temiz enerji kaynağı olan hidrojen üretimine yönelik yenilikçi yöntem.

Capsule Technology for Providing Antifouling Feature to the Fishing Nets – Gülşah Ekin Kartal, Ayşe Merih Sarıışık, Levent Çavaş: Balıkçılıkta kullanılan ağların dayanıklılığını artıran ve deniz ekosistemine zarar vermeyen biyoteknolojik çözüm.

Economic Biosurfactant Production from Renewable Industrial Waste – Raziye Öztürk Ürek, Gürkan Baş: Yenilenebilir sanayi atıklarından ekonomik ve çevre dostu biyosürfaktan üretimi.

“İNSANLIĞA HİZMET EDEN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin geliştirdiği projeler yalnızca bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda insanlığa hizmet eden teknolojik çözümler üretme kararlılığının da göstergesidir. TEKNOFEST gibi gençlerin ve bilim insanlarının geleceğe dair umutlarını büyüten bir platformda alınan bu ödüller, Üniversitemizin araştırma vizyonunu daha da güçlendirmiştir. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm akademisyenleri, öğrencileri ve araştırmacıları yürekten kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.