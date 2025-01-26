Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Malatya'nın ve Sivas'ın kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin edilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.