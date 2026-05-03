TÜVTÜRK'ün 15 yıldır aralıksız destek verdiği Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı, 3 Mayıs'ta İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Ralli, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirirken, araç muayenesinin ve trafik güvenliğinin önemine de dikkat çekiyor.

İSTANBUL (İGFA) - TÜVTÜRK ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla bu yıl 20'nci kez düzenlenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getiriyor.

Uzun soluklu bir rotada kültürlerarası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide bu yıl 40 araç ve 60 yarışmacı yer alacak. 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan ralli, Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ve Nepal'de son bulacak. Ralli boyunca yarışmacılar, güzergâh üzerindeki duraklarda çocuklara yanlarında getirdikleri oyuncakları ulaştırarak sosyal bir katkı da sunacak.

TÜRKİYE ETABI İSTANBUL'DAN BAŞLADI

Bir hız yarışından öte, keşif ve deneyim odaklı bir yolculuk sunan ralli; farklı coğrafyaları ve kültürleri bir araya getiriyor. İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan başlayan Türkiye etabı; Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kapadokya'daki Ihlara Vadisi, Adıyaman Nemrut, Bitlis Ahlat, Erzurum Palandöken ve Kars Ani Harabeleri güzergâhı üzerinden devam edecek. Bu rota, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerini görünür kılan en dikkat çekici bölümlerden birini oluşturuyor.

TÜVTÜRK, 15 yıldır Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne kesintisiz destek vererek organizasyonun Türkiye etabının önemli paydaşları arasında yer alıyor. Ülkenin batısından doğusuna uzanan geniş rota, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlarken farklı coğrafyalar arasında güçlü bir bağ kuruyor. Ralliye katılan araçların önemli bir kısmı klasik olmasına rağmen, düzenli bakım ve zamanında yapılan muayeneler sayesinde uzun rotaları tamamlayabiliyor. Bu durum, araç muayenesinin uzun yol güvenliği açısından kritik rolünü ortaya koyuyor.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, söz konusu organizasyonun en güçlü tarafı, ekip ruhu ve kurulan iş birliklerinin Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Birliği Başkanlığı'na, TÜVTÜRK'ten diğer destekçilerimize kadar geniş bir paydaş yapısıyla bu yolculuğu birlikte hayata geçirdiklerini söyledi.