Portekiz'de düzenlenen 5. Dünya Bıçakçılık Başkentleri Buluşması'na damga vuran Denizli, Serinhisar'ın asırlık mirası Yatağan bıçaklarını dünya vitrinine taşıdı.

DENİZLİ (İGFA) - Portekiz'in Centro bölgesinde yer alan Caldas da Rainha Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen '5. Encontro Mundial Das Capitais da Cutelaria' (5. Dünya Cutlery Başkentleri Buluşması), dünya genelinden önemli zanaat merkezlerini bir araya getirdi.

9 ülkeden 14 katılımcı belediyenin yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Bursa temsil etti. 5 gün süren kapsamlı program boyunca, kesici aletler zanaatında dünya markası olan şehirler tecrübe paylaşımında bulundu.



GENEL SEKRETER YARDIMCISI ÖZGÜR BAŞKURT: 'DENİZLİ BİR AÇIK HAVA MÜZESİDİR'



Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen sunumu gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli'nin sadece bir şehir değil, binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan bir miras olduğunu vurguladı.

Başkurt, 'Anadolu'nun kalbinde tarih ile doğanın, kültür ile lezzetin buluştuğu bu özel şehri tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Pamukkale'den Hierapolis'e, Laodikeia'dan antik kentlerimize kadar Denizli, küresel bir cazibe merkezidir' ifadelerini kullandı.



YATAĞAN BIÇAKLARI: ANADOLU'NUN ÜRETİM RUHU VE ZANAAT MİRASI



Programın ana odağı olan cutlery (kesici aletler) zanaatında, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde üretimi asırlardır devam eden dünyaca ünlü Yatağan bıçakları vitrine çıktı.

Yatağan bıçaklarının sadece birer ticari ürün değil, sabır ve ustalığın simgesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, 'Yatağan bıçakları, Anadolu'nun üretim ruhunu; ustalık, sabır ve miras ile birlikte yansıtan önemli bir semboldür. Bu zengin mirası dünya çapında ses getirecek bir konuma taşımak temel önceliğimizdir' dedi.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI İLETİLDİ



Sunumda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun selam ve iyi dileklerini ileten Başkurt, zanaatın paylaştıkça güçlendiğine dikkat çekti.

Başkurt, 'Burada paylaştıklarımızın ve öğrendiklerimizin, ülkemizdeki zanaatkârlarımıza ilham vereceğine inanıyoruz. Nazik davetleri için Caldas da Rainha Belediyesi'ne teşekkür ediyor, dostluğumuzun ve iş birliğimizin daha da güçlenmesini diliyoruz' şeklinde konuştu.



DENİZLİ'NİN SUNUMU ÜLKELERİ HAYRAN BIRAKTI



Organizasyonun en dikkat çeken anlarından biri, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sunum oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sunumu ve tanıtım videosu, görsel kalitesi, içeriği ve anlatım gücüyle katılımcı ülkelerden tam not aldı.

Katılımcı ülkeler, Denizli'nin profesyonel tanıtımı ve zengin içeriği için teşekkürlerini sundu. Ayrıca 5 günlük program süresince Denizli heyeti; tekstil üretiminden dünyaca ünlü Denizli horozuna, yamaç paraşütünden Kaklık Mağarası'na kadar şehrin tüm dinamiklerini tanıtma fırsatı buldu.

Denizli mutfağının eşsiz lezzetlerinin hikayesi de katılımcı ülkelerin temsilcileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.