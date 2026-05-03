Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde mayıs takvimi açıklandı.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir kültür sanat etkinliklerinde mayıs takvimi belli oldu. Yenilenen çehresiyle şehrin kültür sanat hayatına yön verecek olan Adapazarı Kültür Merkezi (AKM), Mayıs takviminde en kapsamlı sanat programlarına ev sahipliği yapacak.
ETKİNLİKLER AKM'DE
Film gösterimlerinden tiyatrolara, sergilerden konserlere, söyleşilerden panellere kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri, yenilenen yüzüyle Adapazarı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
DEVLET TİYATROLARI SAHNE ALACAK
Birbirinden değerli sanatçılar ve programların yer alacağı takvim, 5 Mayıs Salı günü düzenlenecek AKM açılış programıyla başlayacak. Açılış programında Bursa Devlet Tiyatrosu sahne alacak.
Mayıs takviminde ayrıca ödüllü filmlerin gösterimleri, devlet tiyatrolarının sahneleri, SAMEK'in yıl sonu sergisi ve çocuklara özel programlar yer alacak.