AB Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Kocaeli Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Günü kapsamında 'Avrupa Günü Kocaeli Sanayi Odası Konseri' düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı.

Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen konserde Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetimindeki Oda Orkestrası katılanlara keyifli anlar yaşattı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ev sahipliğinde, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe kent protokolü ve ilin sanatseverleri yoğun ilgi gösterdi. Kent protokolü, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KSO Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli ile sanatsever Kocaeli halkı konseri keyifle izledi. Etkinlik öncesi kokteylde buluşan sanatseverler sonrasında salonda klasik müziğin keyif dolu anlarını yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu konserde bir saat boyunca 5 parçalık klasik müzik repertuarıyla muhteşem bir performans sergileyen KSO Oda Orkestrası, konukların büyük beğenisini topladı.

Şef Prof. Dr. Revnak Yengi, Kocaeli Sanayi Odası'nı, sanatı ve genç sanatçıları daima destekleyen sanayicileri kutladı. Oda Orkestrası, icra edilen son eserin ardından muhteşem sahne performansıyla dakikalarca alkışlandı. Yazın gelişi F. Mendelssohn, F. Liszt, J. Strauss II, J. Offenbach, G. Enescu'nun eserlerinden seçkilerle taçlandırıldı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul da Prof. Dr. Revnak Yengi ve genç orkestra üyelerini bu güzel konser dolayısıyla tebrik etti.