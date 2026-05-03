Batman'da Mereto Dağı yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan bozulmalara yönelik onarım çalışmaları başlatıldı.
BATMAN (İGFA) - Batman'da yoğun kar yağışı ve yağmurların etkisiyle yüksek eğimli bölgelerde meydana gelen zemin boşalmaları, heyelan ve asfalt hasarlarına, ilgili yüklenici firma tarafından müdahale edildiği bildirildi.
Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ekiplerin yolun kısa sürede yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, yüklenici firma sorumluluğunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mereto Dağı'na ulaşımın güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.