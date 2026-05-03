Uluslararası Politik Psikoloji Derneği'nin (ISPP), 2026 yılı Nevitt Sanford Award ödülüne Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, dünyanın saygın akademik ödüllerinden biriyle onurlandırıldı. Uluslararası Politik Psikoloji Derneği'nin (ISPP), 2026 yılı Nevitt Sanford Award ödülüne, bu yıl Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'a layık görüldü.

Akademik alandaki en prestijli ödüllerden birisi ve politik psikoloji alanındaki kalıcı ve dönüştürücü katkıları onurlandırmak amacıyla verilen ISPP Nevitt Sanford ödülü, geçmişte Ralf Dahrendorf, Vamık D. Volkan, Ole Holsti, Jerrold Post, Robert Jervis, Philip E. Tetlock ve Margaret G. Hermann gibi alanın önde gelen isimlere verilmişti.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'ın çalışmaları, uluslararası ilişkiler ile politik psikolojiyi kesiştiren yaklaşımıyla öne çıktı.

Politik gelişmeleri yalnızca güç dengeleri üzerinden değil; algı, kimlik ve kolektif hafıza üzerinden de okuyan bu perspektif, özellikle günümüzün karmaşık krizlerini anlamada yeni bir analitik çerçeve sundu.

Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak'a ödülünün Temmuz ayında Birleşik Krallık, University of New Castle'da yapılacak büyük kongrede takdim edileceği bildirildi.