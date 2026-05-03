Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu, antik kentleriyle tarih boyunca önemli bir yerleşim ve kültür merkezi olan Aydın'da ilk kez yaşanıyor. Tralleis, Nysa ve Milet gibi köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan kentte festivalin ilk gününde; atölyelerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan dopdolu bir program sanatseverlerle buluştu.

AYDIN (İGFA) - Aydın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatın farklı disiplinlerini buluşturan kapsamlı bir sergi programına ev sahipliği yapıyor. Kentin dört bir yanına yayılan bu seçkiler; Aydın'ın antik çağlardan günümüze uzanan kültürel katmanlarını sanatla harmanlayarak ziyaretçilere çok yönlü bir keşif imkanı sunuyor.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan Burak Erim'in 'Düşlere Yolculuk' sergisi, izleyiciyi renkler ve düşler arasında içsel bir yolculuğa davet etti. Her bir eserin hayal gücü ile gerçeklik arasında kurduğu özgün anlatım diliyle öne çıktığı sergi, aynı zamanda Tamer Levent'in 'Sanata Evet' çağrısının bir yansıması olarak sanatın birleştirici, iyileştirici ve özgürleştirici gücünü ortaya koydu.

Atilla Koç Kültür Merkezi'nde yer alan 'Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu' sergisinde, müze uzmanı ve fotoğraf sanatçısı Muhammed Diler'in objektifinden yansıyan kareler ziyaretçilerle buluştu. Kültürel mirasın korunması ve belgelenmesine odaklanan sergi, fotoğrafı yalnızca bir kayıt aracı değil, geçmişin estetik değerlerini günümüze taşıyan güçlü bir anlatım biçimi olarak ele alıyor. Hakan Yaralı'nın küratörlüğünde hazırlanan sergi, Aydın'daki antik kentlere ait görsel seçkisiyle sanatseverlere buluştu.

Aydın Arkeoloji Müzesinde ziyaretçilerin ilgisine sunulan 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi ise Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası bir araya getiriyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'an-ı Kerim nüshalarından oluşan seçkin eserler yer alıyor.

Atilla Koç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras: Aydın Sergisi'nde hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma, ahşap ve sedef işleri başta olmak üzere pek çok geleneksel sanat ve zanaat unsuru bir araya getirilerek ziyaretçilere kapsamlı bir kültürel deneyim sundu.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ SÖYLEŞİ VE ATÖLYELERLE ZENGİNLEŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da düzenlenen etkinlikler, fotoğraftan sinemaya, söyleşilerden geleneksel el sanatlarına uzanan zengin içerikleriyle kenti çok yönlü bir kültür ve sanat platformuna dönüştürerek her yaştan sanatseveri aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

'FotoMaraton Aydın' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinlikleri, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Gün boyunca kentin farklı noktalarını kadrajlarına taşıyan katılımcılar, Aydın'ın tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve günlük yaşamını fotoğraf aracılığıyla yorumlama fırsatı bulurken; çocuklara özel düzenlenen etkinlik ise küçük yaşta sanatsal farkındalığın gelişmesine katkı sundu. Yoğun ilgi gören FotoMaraton etkinlikleri, kenti sanatla keşfetmenin dinamik ve yaratıcı bir yolu olarak öne çıktı.

Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Buluşması: Körüklü Çizme' söyleşisi, kentin somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan körüklü çizme geleneğine odaklandı. Alanında uzman bir konuşmacı eşliğinde düzenlenen programda, körüklü çizme kültürünün tarihsel arka planı, üretim süreçleri ve toplumsal hayattaki yeri ele alınırken; katılımcılar bu kadim geleneğe ilişkin kültürel pratikleri ve sözlü anlatımları yakından tanıma fırsatı buldu.

Aynı mekanda düzenlenen 'Yaşayan Miras Olarak Havut: Devecilik Kültürünün Kadim İzleri' söyleşisinde ise deve süsleme sanatının ve devecilik kültürünün köklü zanaatlarından biri olan havutçuluk ele alındı. Programda, havut yapımındaki teknik inceliklerden kullanılan geleneksel malzemelere, estetik anlayıştan ustadan çırağa uzanan aktarım sürecine kadar pek çok başlık değerlendirildi. Havutçuluğun yerel kimlik, toplumsal hafıza ve törensel kültürle kurduğu bağ vurgulandı.

Tekstil Park Sanat Galerisi ve Atilla Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Sepet Örücülüğü Atölyesi', 'Keçe Atölyesi', Ebru Atölyesi ve Çömlek Atölyesi katılımcılara usta eğitmenler eşliğinde üretim süreçlerini deneyimleme imkanı sunarken, köklü el sanatlarının inceliklerini uygulamalı olarak aktardı. Yoğun ilgi gören atölyeler, kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı.