Ticaret Bakanlığı, doğrudan satış sistemlerine yönelik kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. 8 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik” ile tüketici hakları güçlendirilirken, kadın girişimciler destekleniyor ve sektörde şeffaflık sağlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve doğrudan satış sistemlerinin güvenilirliğini artırmak amacıyla “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik”i yürürlüğe koydu.

30 Temmuz 2025’te yürürlüğe giren 7529 sayılı Kanun’a dayanan yönetmelik, Türkiye’de ilk kez doğrudan satışlara özel düzenlemeler getiriyor.

İletişim Başkanlığı’nın duyurusuyla kamuoyuna açıklanan düzenleme, tüketici haklarını korumayı ve sektörde adil bir yapı oluşturmayı hedefledi.

TÜKETİCİLERE 30 GÜN CAYMA HAKKI

Yönetmelikle, doğrudan satışlarda tüketicilere 30 gün koşulsuz cayma hakkı tanındı. Eksik bilgilendirme durumunda bu süre 1 yıla kadar uzayabilecek. Cayma hakkı istisnaları netleştirilirken, şirketler ürün bilgisi ve iade süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapmak zorunda olacak. Tüketiciler, ayıplı ürün veya hizmetlerde satış sonrası destek alabilecek ve iade süreçleri kolaylaşacak.

DOĞRUDAN SATIŞ ŞİRKETLERİNE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Doğrudan satış faaliyetinde bulunacak şirketlerin, Ticaret Bakanlığı’ndan 3 yıl geçerli “Doğrudan Satış Yetki Belgesi” alması zorunlu hale geldi. Şirketlerin en az 10 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olması ve Türkiye’deki bankalarda 3 milyon TL’lik bloke hesap bulundurması gerekiyor. Bu şartlar, kısa vadeli kar amacı güden firmaların piyasada yer bulmasını engelleyerek tüketici mağduriyetlerini önlemeyi amaçlıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

Özellikle kadın girişimcilerin yoğun yer aldığı doğrudan satış sistemleri, esnek çalışma imkânı ve girişimciliği teşvik eden yapısıyla istihdama katkı sağlıyor. Yönetmelik, kadınların ticari hayata katılımını teşvik ederken, hızlı zenginlik vaatleri ve baskı gibi yanıltıcı yöntemleri yasaklıyor. Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç, düzenlemenin kadın girişimciler için fırsat sunduğunu, ancak eğitim ve finansal destek mekanizmalarının gerektiğini belirtti.

PİRAMİT SATIŞLARA KARŞI ÖNLEM

Yönetmelik, doğrudan satış sistemlerinin piramit yapılara dönüşmesini engellemek için sıkı kurallar getiriyor. Sisteme yeni katılanlardan üyelik ücreti veya aidat alınması yasaklanırken, 18 yaşından küçükler, fiil ehliyeti olmayanlar ve şirket yöneticilerinin yakınları doğrudan satıcı olamayacak. Satışlarda satıcı numarasının belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Halihazırda faaliyet gösteren şirketlere, yönetmeliğe uyum ve yetki belgesi için 30 Ocak 2026’ya kadar süre tanındı