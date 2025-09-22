Doğa ve insan ilişkisini sinema aracılığıyla görünür kılmak, sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, finale kalan projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Doğanın Ruhu” Kısa Film Yarışması’nda finale kalan projeler açıklandı. 27-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada ilk üçe giren isimler 28 Eylül Pazar günü 17:30’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

FİNALE KALAN 10 PROJE BELİRLENDİ

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Doğanın Ruhu” Kısa Film Yarışması’nda finale kalan filmler arasında, “Tahsin Üngör’ün Acil Çoban Aranıyor, Hamide Enise Aytekin’in BEHIND, Sena Amanvermez’in Biyometrik, Sinan Koca’nın Değirmen Hakkı, Mustafa Yılmaz’ın Fanus, Salih Cihan Özalp’in Helezon Akışkan, Serdal Altun’un Kota, Evrim İnci’nin Mimas, Emirhan Cangül’ün Sevgili Günlük ve Abdullah Harun İlhan’ın Taş ile Toprak Arasında” adlı yapımları yer aldı.

Kazananların açıklanacağı ödül töreni, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 17.30’da, Doğal Yaşam Festivali kapsamında gerçekleştirilecek. Törende yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü açıklanacak.

Yarışmada birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 25 bin TL olarak belirlendi.