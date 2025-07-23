Türkiye’de doğal taş ihracatının lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği, yıllık doğal taş ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için 29 firmanın katılımıyla “Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama” URGE Projesi’ne start verdi.İZMİR (İGFA) - Firmaların kümelenerek uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini ve ihracat yeteneklerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 desteklediği URGE Projesi’yle firmalar için maliyet ve rekabet açısından pozitif fayda sağlamayı, sürdürülebilir bir pazarlama stratejisi hedeflediklerinin altını çizdi.

URGE PROJESİYLE TÜRK DOĞAL TAŞLARI 10 ÜLKEDE PAZARLANACAK

“Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama” URGE Projesi’nin Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin bugüne kadar hayata geçirdiği 4. URGE Projesi olacağı bilgisini veren Alimoğlu, “Her URGE projesinde firmalarımızın yetkinliklerini artırıyoruz. Bu proje kapsamında firmalar için yeşil dönüşüm odaklı bir yol haritası oluşturulacak. Bu doğrultuda ihtiyaç olarak belirlenen konulara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz olacak. Ağustos itibariyle eğitim faaliyetlerine de başlayacağız. Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde hedef ülkeler olarak; Suudi Arabistan, ABD, Meksika, Avustralya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Brezilya, Nijerya, Çin ve Rusya olarak planlandı. 150 desen ve 650 renk çeşitliliğine sahip olan Türk doğal taşlarını 11 ülkede URGE Projesi kapsamında pazarlayacağız ve URGE Projemizin sonunda ihracatta 1 milyar dolar hedefimize ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye, 2025 yılının ocak – haziran döneminde doğal taş ihracatını yüzde 4’lük artışla 895 milyon dolardan 931 milyon dolara çıkarırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin doğal taş ihracatı yüzde 11’lik artışla 329 milyon dolardan 364 milyon dolara çıktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği orta vadede doğal taş ihracatını 1 milyar doların üzerine taşımak için URGE Projeleri yanında; Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparken, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri gerçekleştiriyor. AMORF Doğal Taş Tasarım ve Üretim Yarışmasıyla sektörün tasarım kasının gelişmesi için çalışıyor.