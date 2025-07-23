S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2025/2026 yağlık ayçiçeği üretim sezonu için tarife kontenjanı ve gümrük uygulamalarının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Çiftçi odaklı politikalarla üretim %15 artarken, yeni destekler ve köy bazlı verim sigortası ile sürdürülebilirlik hedefleniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2025/2026 yağlık ayçiçeği üretim sezonu için tarife kontenjanı ve gümrük uygulamalarının 18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Birlik, yağlık ayçiçeğinin gıda arz güvenliği açısından stratejik önemine vurgu yaparak, uygulamanın çiftçilere sürdürülebilir gelir, sanayicilere öngörülebilirlik ve ülkeye fiyat istikrarı sağlayacağını belirtti.

ÇİFTÇİ ODAKLI POLİTİKALARLA ÜRETİM ARTIŞI

Birlik, 2024/2025 sezonunda uygulanan tarife kontenjanı ve ithal ikame fiyat politikalarının, yüksek üretim maliyetleri ve zorlu iklim koşulları altında çiftçilere destek olduğunu, bu sayede yağlık ayçiçeği üretiminde yüzde 15’lik artış sağlandığını ifade etti. Geçen sezon yüzde 50’nin altına düşen yeterlilik oranının, yüzde 75-80 seviyelerine çıkarılması hedefiyle Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının eşgüdümünde yürütülen çalışmaların başarıyla uygulandığı kaydedildi.

YENİ DESTEKLER VE KÖY BAZLI VERİM SİGORTASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025/2026 sezonunda yağlık ayçiçeğini stratejik ürün kapsamına alarak “Temel Üretim Desteği”ne ek olarak “Planlı Üretim Desteği”, “Yerli Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği” ve “Su Kısıtı Desteği” sağladı. Ayrıca, dünyada ilk kez uygulanan “Köy Bazlı Verim Sigortası” ile kuraklık gibi iklimsel risklere karşı üreticiler korunacak. Bu destekler, üretim motivasyonunu artırarak risk ve belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

18 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 12 Ocak 2026-31 Mayıs 2026 tarihlerinde 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0, bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergisiyle tarife kontenjanı açıldı. Kontenjan, 1 Temmuz-30 Kasım 2025 arasında yerli tohum alımı yapan ve ham/rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara öncelikli olarak dağıtılacak. Başvurular, 1-15 Aralık 2025’te e-Devlet veya Ticaret Bakanlığı’nın “E-Hizmetler” platformu üzerinden e-imza ile yapılacak. İthal lisansları devredilemeyecek ve yalnızca belirtilen dönemde kullanılabilecek.

Trakya Birlik, çiftçi odaklı politikalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Dr. Ahmet Bağcı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, bölge milletvekilleri ve ilgili bürokratlara teşekkür etti. Birlik, 2025/2026 sezonunun çiftçiler, üretici ortaklar ve ülke için bereketli olmasını diledi.