Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemeleri başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacağı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, açıklamasında, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını belirtti.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini belirten Bakan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını duyurdu.

Son ödemelerle birlikte yılın Ocak-Kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapılmış olacağı belirtilriken, destekten yararlanacak olan vatandaşların mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabileceği kaydedildi.

DÜZENLİ DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ'NDEN NASIL YARARLANILIR?

Bu destek kapsamında; Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.