Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Doğa Yürüyüşleri, Karagöl Yaylası ve Sultanpınarı Yaylası Parkuruyla devam etti. Sakarya’nın en yüksek noktaları arasında yürüyüş yapan doğa tutkunları Karagöl’ün eşsiz manzaralarını ve yeşilin farklı tonlarını adım adım keşfetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri, Karagöl Yaylası ve Sultanpınarı Yaylası parkuru ile devam etti.

16 kilometre uzunluğundan oluşan Karagöl Yaylası ve Sultanpınarı Yaylası parkuru iledoğaseverler, Sakarya’nın en yüksek rakımlı noktaları arasında yürüyüş yaptı. Doğal güzelliklerin arasında yürüyüş gerçekleştiren doğa dostları, yeşilin farklı tonlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Uzman rehberler eşliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüş öncesi egzersiz hareketleriyle uzun parkura hazırlanan doğaseverler, daha sonra birlikte doğayı adımladı. Bölgenin doğal dokusu hakkında bilgi alan katılımcılar, güzel havanında tadını çıkartarak sporlu ve güzel bir gün geçirdiler.

İlkbahar doğa yürüyüşleri 25 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Doğançay Şelalesi Parkuru ile devam edecek.