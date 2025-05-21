Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği, bugün düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. İki gün boyunca ziyaret edilebilecek Bilim Şenliği’nde her yaştan bilim meraklısı ilçe sakini, kendilerini bilim dünyasının içinde bulacak ve deneyler yapma şansı elde edecek.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’nın yarını olan çocuklara ve gençlere hizmet etmeye devam eden Çayırova Belediyesi, bu kez de her yaştan meraklıyı bilimle buluşturacak etkinliğe imza attı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen şenliğin açılış programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katıldı.

EĞİTİMLER MEYVELERİNİ VERİYOR

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların yıl boyunca eğitim, kültür-sanat ve spor alanında eğitildiğini belirterek, "Bugün de burada çocuklarımızın yıl boyunca gördükleri etkinliklerin bir sergisi mahiyetinde etkinlikle bir aradayız. Yavrularımız bilim alanında çok güzel noktalara geldiler. Çocuklarımız bilimin ışığında kendilerini gelecek yolculuğuna hazırlasın istiyoruz" dedi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, belediyenin 8 bilgievinde birçok çalışmanın hayata geçtiğini belirterek, geleceğin eğitimde olduğunu vurguladı.