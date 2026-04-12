Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, Doğa Koruma ve Milli Parklar uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alımından yetiştirilmesine, görev ve yetkilerinden yeterlik sürecine kadar tüm esaslar yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı Yönetmeliği', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, uzman yardımcılarının mesleğe alınması, yetiştirilmesi, yeterlik süreçleri ve uzmanlığa atanma kriterlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Yeni düzenlemeye göre, uzman yardımcıları mesleğe yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavıyla alınacak. Adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı, yaş sınırı ve ilgili fakültelerden mezuniyet gibi şartları sağlaması gerekecek. Gerekli görülmesi halinde yabancı dil yeterliliği de aranabilecek.

UZMANLIK İÇİN TEZ VE YETERLİLİK SINAVI ZORUNLULUĞU

Uzman yardımcılığı süresi en az 3 yıl olarak belirlenirken, bu süreçte adayların mesleki eğitimlerden geçmesi, tez hazırlaması ve yeterlik sınavına girmesi zorunlu olacak. Uzmanlık tezinin kabul edilmesi ve yeterlik sınavında başarı sağlanmasının ardından adaylar 'uzman' unvanını almaya hak kazanacak. Yönetmelikte ayrıca, uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları da ayrıntılı şekilde düzenlendi. Buna göre uzmanlar; araştırma, proje geliştirme, mevzuat çalışmaları ve kurum faaliyetlerine ilişkin analizler yürütmekle görevli olacak.

Düzenleme ile meslek mensuplarının etik ilkelere uygun hareket etmesi, bilimsel çalışma disiplinine bağlı kalması ve kurumsal sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi de hüküm altına alındı.

Öte yandan, uzman yardımcılarının tez hazırlama süreci, jüri değerlendirmeleri ve yeterlik sınavına ilişkin usuller de ilk kez bu kadar kapsamlı biçimde tanımlandı.

Yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz