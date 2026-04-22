Beşiktaş-Fenerbahçe maçına ilişkin yürütülen soruşturmada, sistemi engelleyerek biletleri toplu alan şüphelilere operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler aryıca 1 yıl süreyle müsabakaları seyirden men edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ilişkin başlatılan soruşturmada önemli gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin bilişim sistemini engelleyerek maç biletlerini toplu şekilde satın aldığı ve bu biletleri hem stadyum çevresinde hem de internet siteleri ile sosyal medya üzerinden yüksek fiyatla sattığı tespit edildi.

Bu kapsamda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ayrıca 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.