ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Uşak'ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kararın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre Tozan, 'icbar suretiyle irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı.

Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, Tozan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Hatırlanacağı gbi, Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı 'irtikap' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 17 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Başkan Tozan, şoförü M.F. ile zabıta personeli İ.U. tutuklama talebiyle, Tozan'ın eşi Burcu Tozan ile S.B. ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, M.F. ve İ.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, eşi Burcu Tozan ile S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, hakimliğe sevk edilmeyen diğer isimler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.

YILMAZ TOZAN KİMDİR?

1973 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde doğan Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme'de tamamladı. Eğitim hayatının ardından iş hayatına atıldı ve ticaretle uğraşarak uzun yıllar çeşitli ticari faaliyetlerde bulundu.

2014 yılında CHP adına Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, bu görev süresince yerel hizmetlerin iyileştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve halkın ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesi konusunda aktif rol aldı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Eşme Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babası.