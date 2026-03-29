İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların bağlamından koparıldığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülasyon içerdiği belirtildi. İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin özelleştirilmesi ya da satılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Hastanenin uzun yıllardır olduğu gibi kamu bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğü ve vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti vermeye devam ettiği ifade edildi. DMM ayrıca, iddialarda kullanılan görsellerin mevcut hastane binasına ait olmadığını belirterek, kamu hizmetlerini hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.