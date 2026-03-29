Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı, ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileri ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin yer aldığı toplantı iki oturum halinde yapıldı. İlk oturumda yeni dönem stratejik öncelikleri ve yol haritası ele alınırken, ikinci oturumda çevresel riskler ve yerel düzeyde direncin güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Ulusal ve uluslararası kurumların, akademik, özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerinin görüşlerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Başkan Ahmet Akın, yerelde alınacak çevresel her önlem ve iş birliğinin bölgeyi de doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Gelecek süreçte komitenin önünde çok net başlıklar olduğunu vurgulayan Akın bu başlıkları tek tek açıkladı.

'ÇEVRE, BÜTÜN DENGELERİ ETKİLER'

Toplantıda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanı ve İklim Elçisi Ahmet Akın, çevre gündeminin teknik bir başlık değil, hayatın sürekliliği olduğunu vurguladı. Akın, 'Çevre ekonomiden güvenliğe kadar hayatın bütün dengelerini etkiler. Enerji, ulaşım, üretim ve şehir yaşamı artık tek bir akışın parçalarıdır. Bu nedenle çevreyi konuşmak, insanların yarına hangi güvenle uyanacağını konuşmaktır' dedi.

Akın, enerji arzındaki dalgalanmaların artık yalnızca ekonomik bir mesele olmadığını, şehirlerin düzenini ve insanların yaşamını doğrudan etkilediğini belirtti. Su, gıda erişimi, enerji maliyeti ve afetlere karşı hazırlık gibi başlıkların yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

'YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞU HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bölgenin dünyanın en hassas coğrafyalarından biri olduğunu belirterek iklim krizinin, kuraklığın ve su stresinin burada daha ağır sonuçlar doğurduğunu söyledi. Hızlı kentleşme, enerji baskısı, atık yönetimi, gıda güvenliği ve afet risklerinin doğrudan gündelik hayatı etkilediğini vurgulayan Akın, 'Belediyeler vatandaşın hayatına en yakın kurumlar. Su, enerji, afet koordinasyonu ve gıda zincirinin korunması yerel yönetimlerin en güçlü sorumluluklarıdır' dedi.