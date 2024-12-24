Diyarbakır'daki Mezopotamya İlkokulu öğrencileri, "Geleceğin Şehrini Tasarla" projesi kapsamında, hayallerindeki şehri okulun koridoruna taşıdı.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya İlkokulunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların hayal güçlerinin gelişmesi, akranları ve aileleriyle iletişimlerinin güçlenmesi, teknolojik bağımlılıktan uzaklaşmaları, sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili duyarlı olmaları amacıyla "Geleceğin Şehrini Tasarla" projesi hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haber göre proje kapsamında okulda eğitim alan bin 740 öğrenciden hayallerindeki şehirde görmek istedikleri yapıları geri dönüşüm malzemesi kullanılarak tasarlamaları istendi. Yaklaşık bir ay süren çalışmada 500 öğrencinin tasarladığı maketlerden 100'ü, okul koridorunda oluşturulan "Mezopotamya Şehri"nde sergilendi.

Öğrencilerin tasarladığı "kavgasız bahçe", "ağaçtan kütüphane", "duvarları olmayan hayvan barınağı", "organik meyve bahçesi" gibi rengârenk maketler, ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.