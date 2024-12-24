Bursa Nilüfer Belediyesi, kreş ve gündüz bakımevlerinin kalitesini artırmak için Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) ile iş birliği protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2019 yılından bu yana hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinin niteliğinin artırılması için önemli bir adım atıldı. Belediye, Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) ile eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir protokole imza attı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay arasında imzalanan protokol töreninde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz’ün yanı sıra ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Uz, ÇEKVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kara, Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu Müdürü Rengin Güngör ve Kurumsal İletişim Müdürü Hakan Oğuz katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mevcut olarak Burak Berk ile Çamlıca Kreşi ve Gündüz Bakımevinde hizmet verdiklerini belirterek, Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevini de kısa zamanda faaliyete alacaklarını dile getirdi. Bununla birlikte 140 olan mevcut öğrenci kapasitesini 316’ya yükselteceklerinin bilgisini veren Başkan Şadi Özdemir, hedeflerinin 5 yılda 25 kreş yapmak olduğunu söyledi. Kreşleri kadınların özgürlüğü olarak gördüklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Aynı zamanda burada eğitim görecek çocuklarımız hem sosyalleşecek hem de çağdaş bir eğitim alarak geleceğe daha iyi şekilde hazırlanacaklar. Bu nedenle kreşler bizim önceliğimiz” dedi.

ÇEK Özel 3 Mart Beşevler Anaokulunun 20 yılı aşkın deneyimi ile Bursa’da örnek bir eğitim kurumu olduğuna vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, “Umuyoruz ki bu iş birliği; çocuk haklarını gözeten ve koruyan çağdaş eğitim yaklaşımıyla diğer kamu kreşleri ve gündüz bakımevleri için örnek teşkil edecektir.” diye konuştu.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay da 1995 yılında yola çıkan Çağdaş Eğitim Kooperatifinin hayata geçirdiği eğitim kurumlarıyla Bursa’da önemli bir değer yarattığını belirterek, “Yaptığımız işin değer ve kabul görmesi son derece önemli. 3 Mart Beşevler Anaokulumuzun okul öncesi eğitimde yol gösterici, sistem kurucu rolünün olması bizim için ayrı bir öenm taşıyor. Bu konuda Okul Müdürümüz Rengin Güngör’e de teşekkür etmek istiyorum. Mevcut tüm eğitim kurumlarımızla birlikte kent adına büyük bir potansiyel gücümüz var. Tüm okullarımızda aynı bakış açısına sahibiz ve çocuklarımızı en doğru olanaklarla, en doğru şekilde eğitme misyonuyla yol alıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Nilüfer Belediyesi ve ÇEK ile yapılan iş birliği kapsamında, kreşlerin fiziksel ve eğitsel niteliklerinin geliştirilmesi, bütüncül bir anlayış ve işleyişe kavuşturulması hedefleniyor. 20 yılı aşkın eğitim deneyimine sahip ÇEK 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun okul öncesi eğitim alanındaki birikiminden yararlanılacak protokol çerçevesinde, kreşlerin fiziki yapılanmasından eğitim içeriklerine, eğitimci ve veli uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede destek alınacak.