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Zabıta ekipleri, şoförlere uyarıda bulanarak yönetmeliğe göre yaz mevsiminde toplu taşıma araçlarında klima açmanın zorunlu olduğunu ve uymayanlara yasal işlem uygulanacağını belirtti.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etti. Ekipler, toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçların eksiklerini tamamlaması için uyarıda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yurttaşların konforlu seyahat edebilmeleri için yaz başında başlattığı toplu taşıma araçlarındaki klima denetimlerine devam ediyor.