Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda Teknokent ile 500 Evler arasında yeni bir toplu ulaşım güzergahı oluşturarak hizmete aldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve yurttaşların taleplerine yanıt vermek amacıyla toplu taşıma ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Teknokent ile 500 Evler arasında TK kodlu yeni otobüs hattı hizmete sunuldu.

Yeni güzergahın, özellikle Teknokent, üniversite çevresi ve Şanlıurfa Yolu hattında yaşayan yurttaşların ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor. Teknokent-500 Evler hattı, 1 araçla hizmet verecek olup hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatlerde sefer yapacak.

Sefer saatleri

Hafta içi seferler; Teknokent'ten 07.30, 09.50, 12.10, 14.30, 16.50 ve 19.10 saatlerinde, 500 Evler'den ise 08.40, 11.00, 13.20, 15.40 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Hafta sonu seferleri de aynı saatlerde yapılacak olup, pazar günü sefer düzenlenmeyecek.

Toplu ulaşım güzergahı

Yeni hattın güzergahı ise Teknokent, Medya Villaları, Kent Ormanı, Seyrantepe, Tesisler, Şanlıurfa Yolu, Otogar ve 500 Evler olarak belirlendi.