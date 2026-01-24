Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Karla Mücadele Koordinasyonu, kentte etkisini sürdüren kar yağışına karşı bin 288 personel ve ekipmanla başlattığı çalışmalar sonucu ana arterlerde ulaşım kesintisiz sağlanırken, kaldırımlar, hastane çevreleri ve üst geçitlerdeki kar temizliği ile tuzlama çalışmaları da sürüyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürerek kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 25 santimetreyi aşarken, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Karla Mücadele Koordinasyonu kapsamında; Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir belediyelerinden bin 288 personel, dün akşam ekipmanlarıyla çıktıkları sahada karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ana arterler trafiğe açık

Gece boyunca yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda kent genelindeki ana arterlerde trafik akışı kesintisiz devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yapılan müdahaleler sayesinde, özellikle ulaşımın yoğun olduğu bulvar ve caddelerde yol güvenliği sağlandı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması

Ekipler, kent merkezindeki ana cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanmaya karşı önleyici tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalar, trafik akışının aksamaması için eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülüyor.