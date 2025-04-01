Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık yaratmaya yönelik “Otizm İçin Kırmızıyı seçin" şiarıyla etkinlik düzenleyecek.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM)tarafından farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenleyecek.

“Otizm İçin Kırmızıyı Seçin" şiarıyla düzenlenecek etkinlikte başkanlığa bağlı tüm binalar kırımızı ışıklarla aydınlatılacak.

Kırmızı ışıklar sabaha kadar yanacak

Otistik bireyler hakkında farkındalık yaratmak ve otistik bireylerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla 2 Nisan gecesine kadar 5 gün boyunca düzenlenecek etkinlikte kırmızı ışıklar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Şehitlik Molaevi, Kayapınar Molaevi ve Parkorman Aktif Yaşam Merkezi binalarında akşam karanlığın çökmesiyle sabah aydınlanana kadar yanacak.

Farkındalık yaratmak hedefleniyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu tür etkinliklerle Otizmli bireylerin toplumda daha çok yer edinmelerine katkı sağlamayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.