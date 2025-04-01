Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan yurttaşlara, şeker ve lokum ikram etti.DİYARBAKIR (İGFA)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yurttaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıkları tamamladı. Ekipler, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen yurttaşları karşıladı.

Bayram dolayısıyla Yeniköy, Mardinkapı ve Alipınar mezarlıklarının girişine kurulan stantta yurttaşları kapıda karşılayan ekipler, şeker, lokum ve kolonya ikram etti.