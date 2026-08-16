Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulus'un tarihi dokusunu korurken bölgedeki ulaşımı daha düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Ulus'ta uzun yıllardır farklı noktalarda hizmet veren dolmuşlar tek çatı altında, kapalı ve modern bir merkezde Başkentlilere hizmet vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında yüzde 30 seviyesinde devraldığı Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları Projesi tamamlandı. Gülbaba ve Bentderesi'nde açık alanda hizmet veren yaklaşık bin dolmuş, 15 Ağustos 2026 itibarıyla yeni terminalinden hareket etmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında yapımına başlanan ve yüzde 30 seviyesinde devraldığı Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları Projesi'ni tamamladı.

Uzun yıllardır Gülbaba ve Bentderesi'nde açık alanda hizmet veren dolmuşlar, yeni projeyle birlikte yaklaşık 200 metre ileride bulunan modern merkeze taşındı.

Keçiören, Gölbaşı, Mamak ve çevre güzergâhlarını kullanan yaklaşık bin dolmuş, 15 Ağustos itibarıyla yeni terminalden hareket etmeye başladı.

Yeni merkez; kapalı ve iklimlendirilmiş bekleme alanları, yürüyen merdivenleri, asansörleri, ticari alanları ve farklı sosyal alanlarıyla hem dolmuş esnafına hem de yolculara daha konforlu ve rahat bir ulaşım imkânı sunacak.

FARKLI NOKTALARDAKİ DOLMUŞLAR TEK MERKEZDE

Proje kapsamında sit alanı içerisinde farklı noktalarda bulunan dolmuş durakları tek merkezde toplandı. Böylece hem yolcuların araçlara erişiminin kolaylaştırılması hem de Ulus'taki ulaşım yoğunluğunun daha düzenli hale getirilmesi hedeflendi.

Yeni merkezde yolcular için kapalı bekleme alanlarının yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörler de bulunuyor. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemelerle merkezin daha erişilebilir olması sağlandı. Komplekste ayrıca ticari alanlar, Başkent Market, ABB hizmet birimleri ve farklı kullanım alanları da yer alıyor.

Yeni dolmuş terminalinin devreye girmesiyle birlikte Ulus'ta sürdürülen Arkeopark ve Roma Tiyatrosu gibi tarihi projelerin de daha sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.