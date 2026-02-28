Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin dört bir tarafına yüzde üz yerli besi et ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Başkent Marketlerin yanı sıra Ramazan ayının gelmesiyle başlayan Başkent Mobil Market satışları kapsamında dört günde toplam 15 bin 122 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlıklı ve kaliteli pek çok ürün ve et çeşitlerinin bulunduğu Başkent Marketler ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Başkent Marketler ve Mobil Marketler aracılığı ile Ramazan ayı boyunca Başkentin dört bir tarafına et ürünleri satışı ulaştırmayı sürdürüyor.

Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü başlayan satışlar kapsamında sadece 4 günlük sürede toplam 15 bin 122 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

ANKARA'NIN DÖRT BİR TARAFINA ULAŞTIRILIYOR

GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile 3 Başkent Mobil Market'te yerli üreticilerden temin edilen yüzde yüz yerli et ürünlerinin satışı 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.