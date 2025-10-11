Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından düzenlenen ortak programda, daire başkanları ve ilçe belediye yöneticilerine afet yönetim eğitimi verildi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet yönetim eğitim programı düzenlendi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan programa, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürlerinin yanı sıra ilçe belediye eşbaşkanları ve afet müdürleri katıldı.

Eğitimde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında belediyelerin yükümlülükleri daire başkanlıklarının bu yöndeki sorumlulukları konularında sunum yapıldı.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, olası afet durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim programları düzenlemeye devam edecek.