Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ve yönetimi tarafından düzenlenen 'Birlik ve Beraberlik Kahvaltısı', geniş katılım ve dikkat çeken isimlerle gerçekleştirildi.

Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı etkinlikte, siyaset dünyasından sendikalara, sivil toplum kuruluşlarından sanat camiasına kadar birçok kesim aynı masada buluştu.

Programa; Belediye Başkanı adına konuşmacı olarak Meclis Üyesi Nurcan Pirgan Çakır, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Derya Durnabaş, Meclis Üyesi Ömer Öktem, önceki dönem milletvekili ve DİSK Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş Musa Çam, önceki dönem Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Polat Manduz, CHP Karabağlar İlçe Yönetimi, TİP Karabağlar İlçe Başkanı Süleyman Tümer ve Bayram Babatutmaz katıldı.

Etkinlikte ayrıca önceki dönem CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Baran Uygur ile Can Ersoy, Balçova önceki dönem meclis üyesi Metin Tunus da yer aldı.

Sivil toplum ve meslek odalarından da yoğun katılımın olduğu programda; Eşit Yaşam Derneği Başkanı Nazmi Marangoz, dernek başkanı Nazik Işık, İnşaatçılar Odası Başkanı Cumhur Taşdelen, Hacı Bektaşi Veli Uzundere Şubesi Başkan Yardımcısı Neriman Uğur, çok sayıda dernek başkanı, STK temsilcisi ve mahalle muhtarı hazır bulundu.

Sendika üyelerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Dünya Basın Federasyonu üyesi, TRT ve Devlet Korosu sanatçısı ve gazeteci Erkan Çakıllı ile halk müziği sanatçıları Hüseyin Alp, Halil Durna, Filiz Yılmaz ve Yeter Çakır da katılım sağladı.

Etkinlikte konuşan DİSK Emekli-Sen Karabağlar Şube Başkanı Şengül Yanar ise yaptığı konuşmada; ülkede vergi adaletsizliğinin derinleştiğini, emekçilerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların giderek ağırlaşan yaşam koşulları altında ezildiğini vurguladı. Yanar, kamusal hakların piyasalaştırıldığı, adaletin zayıfladığı bir düzene karşı birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, çözümün örgütlü mücadeleden geçtiğini ifade etti.

Birlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı program, katılımcıların samimi sohbetleri ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.