Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırılarını kınadı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail tarafından 18 Ağustos sabaha karşı Suriye'nin İdlib kentinin kırsalında bulunan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırılarının güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

İsrail'in Suriye'nin altyapısını ve askeri kapasitesini hedef alan saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu eylemlerin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırganlığının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı belirtilerek uluslararası topluma çağrı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha kararlı bir tutum sergilemesini isterken, uluslararası hukuku hiçe sayan eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.