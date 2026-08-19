Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, İran-ABD çatışmasının çözümünde müzakerelerin tek yol olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

İRAN-ABD GERİLİMİ MASADA

Görüşmede İran ile ABD arasındaki çatışmalar da gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin çatışmanın çözümünde tek yolun müzakereler olduğuna inandığını belirterek, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik çabalara destek verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'nın Kumamoto bölgesinde geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.